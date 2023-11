Sara Sálamo e Isco Alarcón anuncian boda: esto es todo lo que sabemos

Muy comprometida con el veganismo y el feminismo, Sara Sálamo es una de las famosas que más visibilidad ha querido dar a la maternidad real desde que se convirtió en madre. Es por eso que no ha tenido ningún tipo de reparo en hablar alto y claro sobre la caída del pelo en el posparto, la falta de información sobre la lactancia materna o incluso de por qué no llevó a sus hijos a la escuela infantil cuando estos no se sentían cómodos.