Rosalía y Jeremy Allen White siguen juntos: las imágenes que lo confirman

Mientras que Jeremy Allen White ha optado, como de costumbre, por un look relajado con pantalones amplios y una camiseta de punto gris sin mangas, Rosalía nos ha inspirado con su estilismo lleno de tendencias. La catalana ha elegido una falda blanca globo- muy similar al vestido que lució hace unos meses- como base del look, la cual ha combinado con un precioso top negro que incluye otra de las tendencias más exitosas de la temporada: el escote de palabra de honor. Para rematar este look y reconfirmar que es una auténtica 'trendsetter', Rosalía ha optado por unas bailarinas negras con tachuelas.