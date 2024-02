Triana Ramos, coreógrafa de Rosalía: "Rosalía es transparente, literalmente"

No hay alegrías ni bulerías talaveranas. Yo estudié con mi madre, que es bailaora y tiene una escuela. Empecé a bailar allí. Después, a los 18, pensé en estudiar Bellas Artes pero luego me di cuenta de que lo que me llenaba era bailar. Se lo dije a mis padres, me apoyaron sin un pero y me mandaron a Sevilla para especializarme en flamenco. La cuna está allí. Ahora vivo en Sevilla. También viajo mucho y me encanta.