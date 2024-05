¿Rosalía y Ana de Armas, juntas en una película? Esto es todo lo que sabemos

No sería la primera vez que Rosalía participa en el mundo del cine, pues hizo su debut en ‘Dolor y Gloria’ de Pedro Almodóvar, demostrando que es una auténtica profesional y que no hay nada que se le resista. En lo que a la música se refiere, fue el 21 de noviembre cuando Rosalía lanzó su última canción, el tema 'Oral' junto a la artista islandesa Björk. Sin embargo, va a cumplir un año desde que no podemos escuchar ninguna canción suya en solitario, pues la última que sacó fue 'Tuya', el 8 de junio de 2023.