¿Dónde está la reina Letizia? La pregunta que se hacen todos sobre su paradero desde hace semanas

De hecho, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, junto a su padre, se han trasladado a Grecia. Lo que sigue generando debate es la mera existencia de estas vacaciones privadas, pues muchos no consideran correcto que no se sepa dónde se encuentra el jefe de Estado durante tanto tiempo. Aun así, de la que no se sabe absolutamente nada es de la reina Letizia, a la que no hemos vuelto a ver desde su cena en Marivent.