Esto es lo que piensa la prensa extranjera de la reina Letizia por su primer look en Mallorca

La reina Letizia conoce muy bien cuál es su estilo y sabe sacarse muchísimo partido. Ha sabido adaptar perfectamente cualquier zapato plano a todos sus outfits y desde que aterrizó en Mallorca, el destino vacacional habitual de la familia real, sus looks veraniegos no han pasado por alto. Como tampoco lo fue uno de sus primeros looks en Mallorca para acudir a una de sus citas preferidas del año: el acto de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest.