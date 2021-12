Así es como Penélope Cruz protege a sus hijos de las redes sociales

La actriz tiene dos, Leo y Luna, junto a Javier Bardem

Noelia Murillo

Las redes sociales son tan útiles como peligrosas y está más que demostrado. Como todo, solo mediante un buen uso de ellas se pueden sacar sus mejores virtudes. Y es que a través de ellas podemos acercarnos a todo el mundo, como amigos y familiares que viven lejos de nosotros, pero también tienen el efecto contrario. Noo han sido pocas las veces que se ha hablado de adicciones y, generalmente, estas afectan a los más pequeños.

A pesar de que parece imposible que los padres eviten que estos alcancen a usarlas a edades tempranas (con ese efecto social por el que todos desean abrirse una cuenta debido a que el resto de sus amigos y compañeros disponen de un perfil de una red social determinada), hay algunos que intentan que así sea. Entre ellos, Penélope Cruz y su esposo, el también actor Javier Bardem.

-Penélope Cruz revela en el programa de Jimmy Fallon cómo eran las fiestas de Prince

-El emocionante discurso de Penélope Cruz al ganar la Copa Volpi

La protagonista de Madres paralelas ha concedido una entrevista a Rita Braver en el programa CBS Sunday Morning y en ella ha hablado de lo mucho que le preocupa que sus hijos, Leo y Luna, fruto de su relación con el actor de El buen patrón, crezcan bajo la influencia de las redes sociales. En este aspecto, conviene destacar que los pequeños de la casa suelen tomar como ejemplo las actitudes de sus progenitores y en el caso de los actores, se puede decir que no tienen especial relación con Instagram o Twitter.

En este aspecto, Penélope ha reconocido que es "muy dura con la tecnología" y que intenta que sus hijos, de 10 y 8 años, no empiecen a utilizar aparatos electrónicos (véase tablets, smartphones o relojes inteligentes), así como redes sociales, antes de que cumplan 16 años. "Creo que esto es proteger la salud mental, pero parezco ser parte de una minoría", ha explicado.

Al hilo de esto, la protagonista de Volver ha querido dejar claro que en su intento por abandonar todo tipo de posibilidades en relación a las redes sociales, permite que sus hijos tengan prácticas de niños, como ver la tele o dibujos animados. "¿Cómo no voy a dejar que vean películas? Me han dado momentos increíbles de felicidad desde que era una niña", ha insistido.

Por el contrario, la actriz no es tan receptiva con las redes sociales porque cree que existe "falta de protección" para los más jóvenes. "No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando y cómo eso afecta a la forma en que se ven a sí mismos, como todo lo relacionado con el bullying y tantas cosas que no son la infancia que tuvimos", ha recalcado en su intervención.