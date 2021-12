Penélope Cruz revela a Jimmy Fallon cómo eran las míticas fiestas de Prince

Enfundada en un traje de chaqueta y falda en color amarillo, la actriz ha acudido al famoso show televisivo para hablar de 'Madres paralelas'.

Julia García

Apenas una semana después de que Úrsula Corberó pisara por primera vez el plató de The Tonight Show with Jimmy Fallon para contar su relación con Madonna como fan que la reina del pop es de La casa de papel, otra española es la que ha acudido al conocido programa de televisión en las últimas horas: Penélope Cruz.

En el caso de la intérprete ganadora de un Oscar y tres premios Goya no era su estreno en este formato de la NBC porque ya había acudido en el 2016 en una aparición que se convirtió en viral después de que juntos grabaran un Dubmash caracterizados como personajes de Frozen. En aquella ocasión apostó por un vestido negro de plumas pero esta vez se ha atrevido a desafiar a cualquier tipo de superstición haciendo del amarillo el tono de su look.

Su elección ha sido un ácido conjunto de tweed firmado por Chanel compuesto por una chaqueta corta por delante y más larga por la parte trasera con botonadura cruzada y una minifalda perteneciente a la colección de primavera de la casa francesa y adornada con unas cadenas a modo de cinturón, que ha acompañado de unas sandalias negras de tacón. Un estilismo a todo color con el que la actriz se ha sentado a charlar con el cómico estadounidense sobre las buenas críticas que ha recibido 'Madres paralelas' en todo el mundo, sobre lo que supuso para ella ganar la copa Volpi y sobre su amistad con el director Pedro Almodóvar: "Para mi es un genio. Mientras está viajando promocionando una película está escribiendo otras tres películas. Su mente nunca para", ha afirmado la estrella.

Jimmy Fallon no ha querido dejar pasar la ocasión de preguntarle a Penélope Cruz por las famosas fiestas de Prince de las que tanto se ha hablado y a las que la actriz tuvo la suerte de acudir en más de una ocasión. "No soy una persona muy de fiestas pero en estas me podía quedar hasta bien entrada la madrugada por las cosas increíbles que pasaban en aquella casa. Te encontrabas a Stevie Wonder cantando con Alicia Keys, y a Pharrell bailando con Justin Timberlake y Prince se unía y cantaba un rato. Luego se iba a ponerse el pijama, volvía y nos daba las buenas noches", ha recordado la protagonista de 'Volver', quien ha desvelado que el desaparecido artista "era una persona muy dulce y muy buena y le echo mucho de menos".

La presencia de Penélope Cruz en el programa de televisión llega justo unos días después de recibir un bonito homenaje en el MOMA de Nueva York que contó incluso con la actuación de Rosalía.