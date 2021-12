La gran noche de Penélope Cruz: el MoMA le rinde homenaje y brilla de rojo Chanel

El Museo de Arte Moderno de Nueva York ha celebrado una gala benéfica en honor de la actriz. Te contamos todos los detalles de esta noche en la que también estuvieron muy presentes otros españoles como Pedro Almodóvar o Rosalía.

SILVIA VÁZQUEZ

Emocionada y vestida para triunfar. Así ha posado Penélope Cruz en el 'photocall' que el Museo de Arte Moderno de Nueva York desplegó la noche del martes en su honor, en un glamuroso evento que reconoce su trayectoria en Hollywood y "su condición de realeza dentro del cine español".

Desde su debut con 'Jamón jamón' hasta su última interpretación en 'Madres paralelas', pasando por el papel en 'Vicky Cristina Barcelona' que le brindó el Oscar, el recorrido de esta mujer de 47 años que salió de Alcobendas a los 18 para aprender inglés y triunfar en la gran pantalla es largo, prolífico y ha tenido una enorme proyección internacional.

"Jamás imaginé que esta noche estaría aquí", reconocía la intérprete, que ha recordado en su discurso de agradecimiento a los "directores brillantes" con los que ha trabajado y que la han convertido en la artista que es hoy en día. Mención especial recibía Pedro Almodovar, "mi Pedro" en sus propias palabras, "que me instruyó para no tener miedo, confiar en mi misma y me empujó a romper fronteras". El cineasta (a quien el MoMA también rindió tributo hace una década) no pudo asistir personalmente a la celebración pero envió un video mostrando su admiración por la que es, probablemente, el rostro más reconocible de sus películas.

Quienes sí acompañaron a Penélope Cruz fueron otros rostros conocidos como Anne Hathaway, Rebecca Hall, Diane Kruger y Ricky Martin. La otra representación española de la noche la puso la cantante Rosalía, a la que se ha referido como su amiga.

"Con una carrera en la que ha retratado a trabajadoras de fábricas, monjas y piratas, Penélope Cruz ha encarnado la feminidad en todas sus formas y arquetipos, ofreciendo representaciones con matices que pueden pasar de un melodrama desgarrador a una comedia y viceversa", apuntan desde el museo.

Un look triunfador

Como no podía ser de otra forma, para esta gran ocasión Penélope Cruz ha confiado una vez más en Chanel, casa francesa de la que es embajadora desde hace años y que fue, además, patrocinadora de la noche. En concreto ha lucido un vestido rojo de la colección de Alta Costura del invierno 2020. Con un llamativo lazo, detalles joya en el escote y bajo asimétrico, el diseño ha acaparado todas las miradas.

En cuanto a los gestos de belleza, la estrella ha sorprendido estrenando un flequillo recto, espeso y por encima de las cejas, que ha acompañado de un elegante recogido. El maquillaje de piel impoluta, labios 'nude' y mirada enmarcada con 'eyeliner' negro y lápiz blanco en la línea del agua pone el broche de oro al conjunto.