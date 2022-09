Linda Evangelista, Fendi y el regreso más esperado de la modelo a las pasarelas

La maniquí se sometió a un tratamiento que le ha dejado secuelas irreversibles

Noelia Murillo

Cuando hace unos meses supimos, vía entrevista con la revista 'People', el verdadero motivo por el que Linda Evangelista había abandonado las pasarelas, no estábamos demasiado optimistas con respecto a su vuelta a la industria de la moda. Fue la propia modelo quien reveló lo que le había sucedido y reconoció que se había sometido a un tratamiento que le dejó "brutalmente desfigurada" y cuyos efectos secundarios le habían convertido en una persona totalmente "irreconocible".

"A mis seguidores, que se han estado preguntando el motivo por el que no he trabajado mientras que las carreras de mis compañeros prosperaban, la razón es que me han desfigurado brutalmente después del procedimiento de criolipólisis de Zeltig, que hizo todo lo contrario a lo que me prometieron", comentó también la maniquí en su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que, debido a dicho tratamiento, desarrolló hiperplasia adiposa paradójica o HAP, cuyos efectos eran irreversibles.

Ante la gravedad del asunto, fueron muchos los que pensaron que la modelo más famosa de los 90 volvería a pisar las pasarelas, pero así ha sido recientemente gracias a Fendi. La supermodelo ha vuelto a ser imagen de la moda gracias a la última campaña de la marca y para celebrar el 25 aniversario del bolso 'baguette' tan característico de la firma, un modelo rectangular con broche en la parte delantera que han llevado cientos de personajes públicos y 'celebrities' de todas las edades y épocas. En esta línea, cabe destacar que fue ella quien protagonizó varias pasarelas para la firma cuando Karl Lagerfeld estaba al frente de la casa italiana.

-Linda Evangelista regresa a la moda tras su traumática operación estética

-Linda Evangelista reaparece tras la operación que le dejó "brutalmente desfigurada"

Recientemente ha sido Fendi la encargada de dar la bienvenida a la semana de la moda de Nueva York (Estados Unidos) con un espectáculo por todo lo alto y con varias de las supermodelos de los 90 entre las invitadas, que aparecieron junto con las nuevas promesas del mundo de la moda. Entre ellas, Bella Hadid o Lila Moss. No obstante, entre el público tampoco faltaron rostros más que conocidos, como Sarah Jessica Parker o Kim Kardashian, que apareció con un vestido ajustado semitransparente o 'sheer dress', eclipsando a todas las presentes, incluida la protagonista de 'Sexo en Nueva York'.

No obstante, no le pudo robar el protagonismo a la estrella del desfile, puesto que 15 años después de su última incursión en las pasarelas, la maniquí volvió a pasear entre aplausos y una emocionante ovación por parte del público. Lo hizo llevando un manto celeste hasta el suelo, con mangas abullonadas, y con la compañía del director creativo de Fendi, Kim Jones, Marc Jacobs, Delfina Delltrez y Silvia Venturini Fendi. En definitiva, un regreso por todo lo alto en el que no faltó el poderoso bolso baguette de plata, confeccionado a juego con los guantes de satén de la modelo.