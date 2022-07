Linda Evangelista regresa a la moda tras su traumática operación estética

La modelo llevaba alejada de la vida pública más de un lustro

En septiembre del pasado año, tuvimos conocimiento del motivo por el que Linda Evangelista, una de las modelos más populares y reconocidas de la industria de la moda de los 90, había desaparecido de los medios de comunicación y la escena pública. El motivo de este abandono fue una operación estética a la que se sometió en 2016 y que, en sus palabras, le dejó el rostro "totalmente desfigurado". No fue hasta cinco meses después cuando el mundo pudo comprobar cuáles fueron las secuelas de su operación con el primer posado de la 'top'.

"No me miro en el espejo. No se parece a mí", dijo entonces en una entrevista para 'People', publicación para la que fue portada y donde la modelo se preguntó por qué las mujeres sienten tanta preocupación por su aspecto físico. ¿Por qué tenemos que hacerle esto a nuestros cuerpos. No me reconozco físicamente, pero tampoco me reconozco como persona. Ella [la supermodelo] se ha ido", llegó a decir durante la entrevista con esta revista acerca del procedimiento quirúrgico al que se había sometido para cambiar una parte de su cuerpo.

En ella también habló de en qué consiste el tratamiento 'CoolSculpting', que sirve para reducir grasa de ciertas zonas o partes del cuerpo. En realidad, se considera la única alternativa a la liposucción y se presenta como un tratamiento no invasivo que elimina la grasa localizada. Lo que le sucedió a linda, en realidad, fue que tras este procedimiento se desarrolló una patología denominada hiperplasia adiposa paradójica, consistente en el aumento del tamaño de las células tratadas y consiguiendo de esta manera el efecto contrario.

Tras realizar estos dos pasos, primero hablar de su problema a través de las redes sociales y, después protagonizar una de las cabeceras más vendidas del mundo, la modelo ha regresado a la moda como protagonista de la última campaña de Fendi y para celebrar el 25 aniversario del bolso 'baguette' de la firma. Conviene recordar en este sentido que fue ella quien protagonizó varias pasarelas para Fendi cuando Karl Lagerfeld estaba al frente y que quien le ha fotografiado esta vez ha sido Steven Meisel, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones.

Concretamente en la imagen aparece Linda Evangelista posando con varias gorras en un color rosa plateado sobre la cabeza, así como los famosos bolsos, marcados por lentejuelas plateadas y dando homogeneidad al resto de la fotografía. Por el momento no ha trascendido si esta colaboración irá más allá de esta fotografía o si, además de eso, desfilará para la firma en su colección de primavera/verano 2023. Seguiremos a la espera de este fantástico regreso a la moda.