Zendaya homenajea a Linda Evangelista en el estreno de Euphoria

Para presentar los nuevos capítulos de la esperada ficción, la actriz se enfundó en un diseño blanco y negro firmado por Valentino que tenía una gran historia detrás.

Julia García

Ha habido que esperar un año más de lo previsto pero por fin podremos saber cómo continúa la historia de Rue, la de Jules y la del resto de personajes de Euphoria, esa serie de adolescentes –que no solo para adolescentes– que nos atrapó en su primera temporada. Será el 10 de enero cuando vean la luz los nuevos capítulos de la que será su segunda temporada, la cual ha contado hasta con su propia alfombra roja durante la premiére celebrada en Los Ángeles.

Hasta allí se han desplazado sus protagonistas, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira y, como no Zendaya. Esta última demostró una vez más por qué fue elegida como Icono de la moda en la última edición de los CFDA al volver a crear junto a su estilista Law Roach uno de esos looks en los que merece la pena detenerse.

Y esta vez no porque esté repleto de detalles como unas medias de cristales o unos pendientes de telaraña que escogió para el pase de Spider-man: No way home en Londres, sino por el simbolismo que llevaba detrás. Porque ese vestido columna en blanco y negro con escote palabra de honor en el que se enfundó la actriz para una noche memorable ya lo habíamos visto ni más ni menos que en 1992.

El diseño es obra de Valentino, forma parte de la que fuera su colección en la temporada primavera-verano de aquel año aunque su uso en pleno 2022 simplemente con unos pendientes brillantes alargados no hace más que probar su elegante atemporalidad.

Lo de que esta pieza tenía una gran carga simbólica viene porque muchos seguidores de la artista se han tomado este gesto como un homenaje hacia quien fuera la encargada de llevarlo con maestría sobre la pasarela, Linda Evangelista, una de las modelos más importantes de todos los tiempos y a quien la industria de la moda parecía haber olvidado en los últimos años a juzgar por su escasez de trabajo en este tiempo.

Sin embargo, fue ella misma quien aclaró el por qué de su desaparición el pasado mes de noviembre a través de un comunicado: "A mis seguidores, que se han estado preguntando el motivo por el que no he trabajado mientras que las carreras de mis compañeros prosperaban, la razón es que me han desfigurado brutalmente después del procedimiento de criolipólisis, de Zeltig, que hizo todo lo contrario a lo que me prometieron", contó entonces la supermodelo de 56 años, quien confesó además que se ha sometido a dos dolorosas operaciones reparadoras que no han dado los resultados esperados y le han dejado el rostro deformado de forma permanente.

¿Sería este también el motivo del nuevo color de pelo de Zendaya y no un guiño al personaje de MJ de Spider-Man? Solo la reina de la generación Z lo sabe...