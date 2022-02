La duquesa de Cambridge participará en 'CBeebies Bedtime Story'

Kate Middleton es una de las mujeres más influyentes del mundo y se encarga de demostrarlo en cada una de sus intervenciones públicas. No solo se ha convertido en uno de los principales referentes del país vecino en cuestiones de estilo, sino que mediante sus actos ha puesto en evidencia que es una mujer volcada en causas sociales, independientemente de su 'status' como 'royal'.

Puede que por eso muchos la vean como la digna sucesora de Lady Di, con la que comparte muchos gestos, como la humildad y la honradez. Lo cierto es que no se puede decir nada malo del primer amor y actual esposa del primogénito de la princesa de Gales y menos cuando se vuelca en causas como la que va a tener lugar en los próximos días. Estamos hablando de la Semana de la Salud Mental Infantil, que ha comenzado este 7 de febrero y a la que Kate ha querido mostrar todo su apoyo de una manera muy original.

Si el año pasado se ponía la ropa de deporte para hacer ejercicio por los jardines de su residencia después de dar un contundente mensaje a favor del cuidado de los pequeños, donde insistió en la necesidad de estar pendientes en este aspecto tanto como preocupa la salud mental de los mayores, esta vez ha elegido convertirse en una sorprendente cuentacuentos: ¡participará en 'CBeebies Bedtime Story'!

Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, se trata de un programa de televisión en el que se lee un cuento de buenas noches a los más pequeños y por el que se pasan figuras populares de la talla de Elton John, Ed Sheeran, Reese Witherspoon, Ryan Reynolds o el actor de 'Los Bridgerton' Regé-Jean Page. En concreto, será el domingo 13 de febrero cuando la duquesa de Cambridge narre una de estas historias en la televisión y se encargará de contar el clásico infantil 'The Owl Who Was Afraid of the Dark', de Jill Tomlinson.

En una imagen promocional del espacio, se puede ver a una sonriente Kate Middleton con un jersey invernal de color blanco con diferentes motivos geométricos y botones en la parte de los puños, así como unos sencillos pantalones vaqueros. Conviene recordar que la esposa del príncipe Guillermo será la primera persona perteneciente a la realeza británica que participe en este programa de la BBC y que, además, lo hará coincidiendo con el 20 aniversario del programa. ¡Un verdadero acontecimiento!