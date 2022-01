Estos pendientes de Kate Middleton se han hecho virales porque cuestan siete euros y son ideales

La duquesa de Cambrige tiene el arte de pasar de las joyas de la corona a la bisutería sin perder ni una pizca de su estilo.

UXÍA B. URGOITI

No nos extraña en absoluto que Kate Middlelton tenga enamorados a los británicos. Entre las malas noticias que no terminan de publicarse sobre el tío de su marido, el Príncipe Andrés, y las maravillosas fotos que se hizo con motivo de su cuarenta cumpleaños, nos parece lo más normal que los ingleses estén deseando un cambio generacional ya en la Corona británica. Nosotras también somos fans de la duquesa de Cambridge, de hecho, podemos decir que es nuestra 'royal' europea favorita (esperemos que la Reina Letizia no se enfade) pero es que la mujer del Príncipe Guillermo tiene una capacidad única y maravillosa, la de pasar de las tiaras de las joyas de la corona británica a los pendientes de bisutería en horas y que en ambos casos, obtenga un 'look' maravilloso y de princesa.

Pues esta mañana Kate lo ha vuelto hacer. Después de unas largas vacaciones de Navidad, los duques de Cambridge han tenido su primer acto público en un museo de la capital británica y la esposa de Guillermo de Inglaterra ha vuelto a dar una de sus muy comentadas lecciones de estilo.

La 'royal' favorita de los británicos, como ha demostrado una reciente encuesta hecha por el 'Times', ha elegido uno de sus muchos impecables 'outfits' de 'working girl' que tiene en su armario. El 'look' estaba compuesto por un pantalón de vestir y un abrigo, en color azul petróleo. Esta combinación parece que se ha convertido en su uniforme de invierno, porque lo está usando mucho en los últimos meses.

Pero nosotras nos hemos quedado con los pendientes. Ese pequeño detalle que brilla por encima del resto de la imagen. Se trata de una pieza ideal, en tono dorado con forma geométrica de aldaba y que tienen el tamaño perfecto para no ser muy llamativos, pero sí son ideales para vestir. Pero lo mejor de todo es que si te gustan, que ya sabemos que la respuesta es sí, pueden ser tuyos por siete euros, que es lo que cuestan.

Los pendientes que ha lucido Kate esta mañana en Londres son de la firma de accesorios británica Accessorize. Es una pena porque la marca cerró todas sus tiendas en nuestro país, pero puedes seguir comprando sus ideales diseños, todos 'low cost' en su venta online.

Con este pequeño detalle de la duquesa de Cambridge esta mañana, Kate demuestra que el precio no importa, y que el estilo no tiene que llevar etiqueta.