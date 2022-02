Jennifer Lopez recuerda su anécdota más emocionante en un concierto que demuestra porque tiene tantos fans

Durante la promoción de la película Marry Me, a la artista se le han llenado los ojos de lágrimas al contar algo que vivió con una de sus millones de seguidoras.

Julia García

Jennifer Lopez está en plena promoción de su último proyecto, la película Marry me, que se estrenará el próximo día de San Valentin en los cines de todo el mundo. Veremos, por fin, que tal la sienta (¿cómo le va a sentar?, ¡perfecto! Como todo lo que se pone) el vestido de novia y el tremendo outfit con el que canta junto a Maluma en la peli. De ambos vestidos vimos sus correspondientes spoilers durante el rodaje, pero en vez de quitarnos las ganas nos dieron más de ver la película cuando se estrenara.

El caso es que, mientras llega el 14 de febrero, su gira promocional nos está permitiendo ver un nuevo despliegue de estilo de la diva del Bronx. Tendencias y más tendencias a las que aporta su inconfundible sello personal en cada look que escoge para sus apariciones públicas. La última ha tenido lugar en el show de Jimmy Fallon, donde luce un mono rojo de tirantes espectacular, como es habitual en ella.

Pero esta vez hay un detalle que destaca incluso más que el estilismo de JLo. Y es que la cantante y actriz se ha puesto literalmente a llorar al recordar una bonita anécdota del año 2012, cuando empezó a hacer giras mundiales con su música. "No empecé a hacer giras mundiales hasta muy tarde en mi carrera, cuando ya tenía 40 años, hijos y esas cosas… Estuve haciendo música durante 12 años sin hacer una gira mundial en condiciones", explica a Jimmy Fallon en un momento de la entrevista.

Lo hace para introducir la emotiva anécdota que hace que salten sus lágrimas. Jennifer Lopez, emocionada, le cuenta a Fallon y a su audiencia millonaria que en un concierto leyó una pancarta sostenida por una mujer en la que decía "he esperado 14 años para decirte que me has ayudado a ser la mujer que soy hoy".

La anécdota ha ido a más con el paso de las horas porque aquella fan se ha enterado de las palabras de JLo y ha escrito sobre ello en Instagram unas palabras que a su vez han llegado a la propia Jennifer Lopez, que las ha replicado en su cuenta oficial, haciendo viral aquel recuerdo. “No puedo creer que @jlo siga hablando de ese momento del 11 de octubre de 2012 cuando leyó mi cartel durante su concierto y literalmente saltó del escenario solo para abrazarme”, dice la fan, emocionada por haber visto a Lopez hablando de ello en la tele más de 9 años después.

"Puede parecer estúpido para la mayoría, pero realmente no puedes entender lo que esto significó, y aún significa, para esa niña que bailaba sola con sus canciones en su habitación saber que su modelo a seguir sabe cuánto impacto tuvo en su vida. y me alegro en este momento de que una cosa tan pequeña como sostener un cartel le haya dejado las mismas emociones tangibles 10 años después", continúa el mensaje de esta fan de la artista neoyorkina, a la que dedica unas preciosas palabras al final de su mensaje: "Siempre estaré agradecida a esta increíble mujer y siempre estaré orgullosa de ella, pase lo que pase". Ya lo sabes. Tus ídolos si leen tus pancartas desde el escenario si estas cerca y tienes un poquito de suerte, así que no dejes que nadie te diga nunca más que "¿a donde vas con esa pancarta?" en tu próximo concierto.