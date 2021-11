Jennifer Lopez posa con Maluma y con el vestido de novia milimalista más 'trendy' de la temporada

La foto viral de los cantantes, además de dejarnos inspiración de trajes nupciales, confirma que la película que une a la pareja tiene ya fecha de estreno.

Clara Hernández

Han pasado dos años desde que Jennifer Lopez y Maluma desvelaron las primeras fotos de su anunciada película conjunta, 'Marry me' ('Cásate conmigo'), un proyecto que prometía cosechar una recaudación sobresaliente así como dejarnos con la boca abierta con su selección de trajes de novia para todos los gustos (en unas imágenes del rodaje, ya pudimos ver entonces una muestra, con una Jennifer Lopez enfundada en un vestido de sueño Disney, bordado con incrustaciones plata).

Pues bien, tras un largo silencio y varias demoras, un nuevo cartel ha devuelto a la actualidad a ese proyecto. "¿Estáis preparados para decir "sí"? Cásate conmigo / MARRY ME. En teatros el Día de San Valentín", ha anunciado Maluma en su perfil de Instagram, donde no solo aparece Jennifer Lopez de blanco impoluto, con un abrigo-trench satinado con partes de flecos y pantalón de aire nupcial paseando por la calle con el actor Owen Wilson, sino que detrás de la pareja se puede observar un cartel en el que Jennifer Lopez y Maluma vuelven a posar juntos.

'Live in concert' ('En vivo y en directo'), se puede leer bajo las figuras, mientras la diva del Bronx vuelve a proporcionarnos inspiración nupcial con un estilismo totalmente distinto a los anteriores. Y que, además, es perfecto para novias modernas de invierno que aman el minimalismo.

En el retrato, que confirma que el largometraje se estrenará en febrero de 2022, Jennifer Lopez posa con un vestido blanco con cuello perkins y manga larga que baja hasta los pies, ciñéndose a la silueta por la parte superior y cayendo, después, con una falda recta, logrando un favorecedor efecto estilizado y curvilíneo.

Pese a la sencillez de la propuesta, hay detalles que lo hacen muy especial. Por ejemplo, las mangas con los puños con plumas, una de las tendencias de 2021-2022, o unos brazaletes metálicos en color plata con forma de serpiente que se enroscan en sus antebrazos y que forman parte del traje.

En cuanto a los accesorios, la artista despide brillos cinematográficos con un tocado tipo Cleopatra que cubre todo el pelo con una red de perlas y brillantes (a su lado, Maluma centellea con esmoquin blanco satinado con solapa negra y pantalón con línea negra lateral. Sin duda, una opción a tener en cuenta para las más atrevidas y apasionadas del fulgor con sabor odalisca.

"Cada desamor fue un paso hacia la felicidad", ha escrito, por su parte, Jennifer Lopez en su perfil de Instasgram, no sabemos si haciendo un guiño a su situación personal (actualmente, tras distintas rupturas, vive un romance apasionado con Ben Affleck), o por el argumento de la película. Y añadiendo imágenes del tráiler esta, donde además la vemos con un espectacular velo bordado y vestidos de lentejuelas y volantes en alfombras rojas.

'Marry me' es una comedia romántica dirigida por Kat Koiro ('Modern family') basada en la novela del mismo título de Bobby Crosby. La historia gira en torno a una cantante de éxito que después de enterarse de que su pareja la ha engañado, decide casarse con un hombre al que no conoce de nada. De hecho, lo único que sabe de él es que llevaba un cartel que ponía "Marry me" (Cásate conmigo) en uno de sus conciertos.

- Las primeras imágenes de 'Marry me', el filme de Maluma y Jennifer Lopez.

- La alocada fiesta de Victoria Beckham con Maluma y Kim Kardashian en Miami.

Para saber si será Maluma u Owen Wilson quien la lleve definitivamente al altar, habrá que ver la película.