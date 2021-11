Jennifer Lopez se viste de novia en los American Music Awards y nos regala su look más romántico

Derroche de glamour para interpretar por primera vez en directo el tema principal de la banda sonora de la película 'Marry me'.

María Aguirre Álvarez

El próximo 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, se estrena en todo el mundo 'Marry me', la nueva película de Jennifer Lopez. Como ya te habíamos anunciado hace tiempo –la pandemia retrasó los planes de rodaje y la fase de producción– en ella comparte protagonismo con Owen Wilson y Maluma, con quienes ya le hemos visto en algunas de las imágenes promocionales de la cinta que se han hecho públicas en las que se ve a JLO vestida de novia con un diseño que podríamos calificar como minimalista por el corte, el cuello y las mangas, de no ser por ese toque tan especial que aportan las plumas que aparecen en los puños. Aunque para especial el tocado joya estilo Cleopatra con el que corona el look y que deja que una serie de perlas y brillantes caigan en forma de lágrimas por su rostro.

La historia de esta comedia romántica dirigida por Kat Koiro está basada en la novela del mismo título de Bobby Crosby y gira en torno a una cantante de éxito que después de enterarse de que su pareja la ha engañado, decide casarse con un hombre al que no conoce de nada pero que en uno de sus conciertos llevaba un cartel que ponía "cásate conmigo".

Siguiendo este mismo hilo argumental de la cinta con el objetivo de promocionarla es como Jennifer Lopez se presentó en la noche del domingo 21 de noviembre en los American Music Awards dispuesta a emocionar a todos los presentes.

Su misión era que sonara en directo por primera vez 'On my way', el tema principal de la banda sonora original de la película, una canción que tal y como desveló sobre el escenario Jennifer Lopez "trata sobre superar viejos errores y encontrar su destino". Para ello, la diva del Bronx volvió a apostar por un estilismo en clave nupcial aunque nada tenía que ver este con el de los carteles promocionales de 'Marry me' ni con el que aparece en una de las escenas de la ficción.

En esta ocasión era un vestido de Dolce&Gabbana de estilo bailarina, en tono nude y compuesto por una falda midi de tul además de por un cuerpo tipo corsé, que acompañó de un original velo con flores bordadas y unos botines de tacón con cordones con clara reminiscencia ochentera.

En la edición de 2020, Jennifer Lopez también aprovechó los AMA's para dar a conocer la música que suena en su último trabajo cinematográfico ya que subió a ese mismo escenario para interpretar su hit 'Pa' ti+Lonely' junto a Maluma en una actuación memorable inspirada en el célebre musical 'Chicago'.