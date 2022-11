Jennifer Aniston desvela por qué no ha sido madre: "No me arrepiento"

Es una cuestión que siempre se le ha preguntado y nunca ha querido responder, con todo el derecho del mundo a no comentar su vida privada. Ahora, ha contado que se sometió a un tratamiento FIV

Noelia Murillo

Jennifer Aniston ha sido quizás la mujer de la industria del cine y el entretenimiento peor tratada en torno al aspecto de la maternidad. En una sociedad retrógrada y machista, a pesar de la consistente lucha por la causa, muchos no quisieron entender por qué no había tenido hijos con Brad Pitt e incluso, se dijo que lo suyo se terminó porque Angelina Jolie, segunda esposa del actor de 'El Club de la lucha', sí "podía darle" lo que parecía que reclamaba: formar una familia. La crueldad a veces es infinita.

A la pregunta "¿por qué no has tenido hijos?" Jennifer Aniston siempre ha sido ambigua y, con todo el derecho a mantener esa respuesta en lo más profundo de su intimidad, la actriz ha dejado al azar las posibles respuestas: que si no deseaba ser madre, que si no había encontrado el momento o a la persona para hacerlo, que si no podía físicamente... Pues bien, con 53 años la actriz parece haberse hartado de la eterna duda y ha hablado alto y claro sobre este aspecto.

Cabe recordar que ya dejó muy claro hace unos meses que "ha sido doloroso y desagradable" que durante todo este tiempo se haya especulado sobre este tema. No obstante, en una reciente entrevista con Allure ha comentado qué ha sido realmente lo que ha sucedido con la maternidad. "Diría que a mis 30 o 40 años pasé por cosas realmente difíciles y, si no hubiera sido por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser", ha dicho la actriz, que a reconocido que durante ese tiempo estaba tratando de quedarse embarazada.

-Jennifer Aniston reinventa el 'corte Rachel' con esta nueva versión actualizada

-Jennifer Aniston y su accidente beauty con el autobronceador

"Fue un camino desafiante para mí, el hecho de tener un hijo", ha asegurado la protagonista de 'Friends', que ha hablado más en profundidad sobre sus problemas de fertilidad. "Todos esos años de especulación... Fue reamente difícil. Estaba pasando por un proceso de fecundación in vitro (FIV), bebiendo tés chinos, lo que fuera. Lo estaba dado todo", ha añadido, muy segura de que "habría dado cualquier cosa" si alguien le hubiese recomendado congelar sus óvulos. "Simplemente, no piensas en eso. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado", ha asegurado.

Si bien en su momento quiso quedarse embarazada la actriz ha puntualizado que a día de hoy no tiene remordimientos. "No me arrepiento de nada. De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no tengo que pensarlo más", ha añadido. A pesar de eso, ha recordado que los cientos de titulares que apuntaban a que no quería tener hijos le dolieron mucho. "Fue una narrativa en la que yo era simplemente egoísta. Solo me importaba una carrera... y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo", ha recalcado.