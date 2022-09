Jennifer Aniston reinventa el 'corte Rachel' con esta nueva versión actualizada

La actriz vuelve a lucir el peinado que se convirtió en un icono en los 90 en la última publicación de su marca de productos capilares. ¿Será este el regreso del corte de pelo más imitado de la historia?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Hace unos días, Jennifer Aniston hizo una nueva publicación en la cuenta de Instagram de su marca de cosméticos, Lolavie, y más que llamar la atención por los productos que presentaba (que también), lo que está dando la vuelta al mundo es el peinado que lucía en el reels, que no es otro que una versión actualizada del mítico 'corte Rachel', que fue un icono en los años 90. Por si no lo sabías, Lolavie es una marca de productos capilares 'cruelty free', creada en septiembre de 2021, pero que aún no se comercializa en España.

Famosa por su icónico papel de Rachel en la serie de televisión 'Friends', Jennifer Aniston es un icono de moda y belleza. De hecho, su peinado Rachel se considera su marca registrada, y pese a que vivió un auténtico boom en la década de los 90, hoy en día este corte a capas con mechones desfilados en la parte delantera sigue siendo tendencia, ya que es capaz de crear un equilibrio perfecto entre sencillez y carácter.

A Jennifer Aniston siempre le ha gustado cambiar de peinado, para probar nuevas tendencias, pero manteniendo una longitud determinada. Su estilo siempre se mueve entre el pelo largo y la media melena, y con una coloración que varía del rubio al castaño. Pero por mucho que haya ido probando cosas nuevas a lo largo de los años, parece que el corte de pelo que mejor le sienta a la actriz de 'Somos los Miller's' es el de Rachel, el personaje que interpretó durante una década y que la lanzó al estrellato. De hecho, Jennifer Aniston ha decidido recuperarlo de nuevo, pero en una versión algo más moderna, un poco más larga y mejor adaptada a su edad. Y es que, con la vuelta de la moda de los 90 que estamos viviendo, es más que probable que este peinado vuelva con fuerza.

Lo que sabemos de su marca de cuidado del cabello

Además de cambiar de peinado regularmente, a la actriz le gusta cuidar su cabello, así que decidió lanzar su propia marca de cuidado capilar, combinando ingredientes activos naturales con los últimos descubrimientos científicos en materia de cuidado del cabello. Por el momento, sólo hay tres productos disponibles en su firma: un aceite capilar ligero, un desenredante y un acondicionador sin aclarado, que lamentablemente sólo se distribuyen en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.