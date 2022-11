Eva Longoria, una brillante nueva Dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias

La actriz ha destacado sus raíces españolas cuando ha recibido esta condecoración.

Que Eva Longoria es una mujer imparable y sobresaliente en todas las disciplinas es algo que venimos sabiendo desde hace años. La actriz de 'Mujeres desesperadas' ha conseguido mantenerse en el candelero y no abandonar nunca la actualidad gracias a sus colaboraciones con firmas de belleza (entre ellas, L'Oreal), sus arriesgados estilismos (no se separa del cut-out y luce con orgullo los diseños de su amiga Victoria Beckham) y, cómo no, por su particular carisma y sentido del humor.

Además de actriz, modelo y productora, Eva Longoria ahora es Dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias, una distinción que ha recibido este fin de semana en la ciudad asturiana de Oviedo en una ceremonia organizada por el Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias. La actriz ha recibido esta medalla acompañada por su marido, José Antonio Bastón, así como su hijo Santiago Enrique y su amiga María Bravo, tres pilares fundamentales en la vida de la intérprete.

Por otra parte, Eva Longoria ha estado acompañada por Olivia de Borbón, que ha ejercido de madrina en el acto, cuando le han hecho entrega de la medalla de manos del duque de Sevilla, Francisco de Paula Enrique de Borbón y Escasany. Entonces, la actriz se ha comprometido a cumplir con los principios de este Cuerpo de la Nobleza y "el legado histórico y cultural" de sus antepasados, con raíces españolas, con lealtad a la Corona. Después de todo este protocolo, hincada de rodilla incluida, la productora ejecutiva de John Wick ha reconocido estar "feliz de recibir este honor" y "muy orgullosa", acordándose de su padre, con quien habló por videollamadas y del que aseguró que está muy contento por este reconocimiento, nacido en Estados Unidos, pero con raíces españolas.

Conviene recordar que, para una jornada mágica como esta, la ahora Dama ha elegido un vestido firmado por Charlene E Roxborugh Konsker, diseñadora de moda con la que ha trabajado en ocasiones anteriores y que ha unificado en una única prenda todo lo que caracteriza el armario de la actriz. Se trata de un vestido en color marfil estructurado como si constara de dos partes: por un lado, la falda, con una pequeña cola, y, por otro, una parte superior con escote en V, gran volumen, y hombreras con formato de capa.

Además del favorecedor color, que ha destacado con el contraste de su piel morena, han gustado mucho las aberturas a ambos lados de la cintura, que han transformado un estilismo formal en algo mucho más versátil. La propuesta capilar ha sido sencilla, con el pelo totalmente suelto y liso, así como raya en medio. En cuanto al maquillaje, idea del estilista Toni Maticevski, ha llevado sombra de ojos dorada con labios en color 'nude'.