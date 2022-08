Ojo al traje brillante de Eva Longoria para presumir de abdominales

La actriz ha vuelto a dejarnos con la boca abierta con tres piezas de glitter que son pura fantasía.

Julia García

Seamos honestas y francas. A Eva Longoria le sale el glamour “por las orejas”, es de estas celebrities que parece haber nacido para posar en el photocall de una fiesta de lujo. Es así, hay que aceptarlo y siempre que tiene ocasión demuestra por qué es una de las mujeres famosas mejores vestidas. La última muestra ha tenido lugar este fin de semana en Nueva York.

La actriz y empresaria de origen mexicano está en plena gira promocional de uno de sus últimos proyectos profesionales, su propia marca de tequila, Casa de Sol. Con el motivo de darla a conocer ha visitado Manhattan, donde ha organizado un evento como solo ella sabe hacer —solo hay que ver las galas que monta con su fundación, ya sea en París o en Marbella—. Y, como no podía ser de otra forma, no ha defraudado con el look escogido junto a su estilista, Charlene Roxborough Konsker.

Longoria ha optado por ir “sobre seguro”. Lo entrecomillamos porque solo es así para ella, ya que un traje glitter oversized con un top a juego no es una apuesta segura para cualquiera. Sí para ella, que ya nos ha dejado claro en ocasiones anteriores lo mucho que le favorecen los dos piezas de sastrería con top, las lentejuelas, y presumir de vientre plano y fortalecido con sus ejemplares entrenamientos.

Elegancia y sensualidad a partes iguales

El traje que ha lucido en la ciudad de los rascacielos Eva Longoria es un diseño metalizado (plateado) de la firma británica SLA The Label, fundada por la prescriptora de moda Darah Ashcroft.

El pantalón del conjunto, de tiro alto y corte recto, estiliza la figura y aporta sofisticación al conjunto, en contraste con el top bralette, que incide en la sensualidad. La blazer es pura tendencia: a estas alturas no vamos a descubrir las virtudes del corte oversized cuando además optamos por aligerar la capa interior con un cropped top o un sujetador.

El juego de contrastes —ancho vs ajustado, discreción vs sexi, etcétera— es garantía de éxito. Eva Longoria, que domina a la perfección este tipo de outfits, ha completado el look con un ‘beauty look’ equilibrado, en esa línea fina que sigue el estilismo entre elegancia y sensualidad.

Desgraciadamente, aunque las tres prendas tienen precios relativamente accesibles —36,95 el top; 66,95 los pantalones y 108,95 euros la blazer— en comparación con otras piezas del armario de Eva Longoria, todas están agotadas en su tienda online. Para ser exactos, solo del pantalón quedan algunas unidades en la talla más pequeña, XXS.