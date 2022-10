Eva Longoria y su vídeo 'sin maquillaje' que se ha hecho viral (y donde está guapísima)

La actriz ha vuelto a reivindicar los looks naturales con una imagen en sus redes donde aparece espectacular.

Cada vez más son las 'celebs' que se atreven a compartir en las redes retratos en los que posan con la cara lavada y sin gota de maquillaje, reivindicando en la era de los filtros una belleza natural que se aleja de su imagen perfecta en alfombras rojas, tras horas de preparación 'beauty'. Asimismo, son muchas las que, como Eva Longoria, además de mostrar esos momentos de glamour, nos dejan asomarnos a momentos cotidianos de su vida en las redes.

Así, tras dejarnos con la boca abierta a finales de verano con un traje glitter oversized combinado con un top bralette que le permitía presumir de abdominales y acompañado por un maquillaje en color bronce, o fascinarnos con looks de labios fucsia en Cannes, Eva Longoria ha querido enseñar a los 8,9 millones de usuarios que la siguen en Instagram el aspecto que puede tener un domingo por la mañana en su casa, dentro de la cocina, mientras prepara la comida.

Aunque en la publicación Eva Longoria aprovecha para etiquetar la marca de baterías de cocina no tóxicas, antiadherentes y de diseño ergonómico que ha cofundado, y cita a El Galán, nombre del establecimiento más famoso de México de "hochos" (una abreviatura de 'hot dogs'), en realidad el vídeo desvela la receta mágica de esos perritos calientes que son los favoritos de su marido, explica, y que son "perfectos para un domingo de fútbol o cualquier otra ocasión".

Las imágenes, en las que se ve a la intérprete cocinando con habilidad entre humos y fogones mientras prepara una salsa altamente calórica con jalapeños, tomates, queso, ketchup, mostaza, bacon y cebolla, nos enseñan a cocinar los codiciados perritos calientes de la mano de las actriz de 'Mujeres desesperadas', que viste un cómodo vestido midi strapless con top de nido de abeja azul, perfecto para estar cómoda en casa. Además, lleva su melena en un semirecogido rápido con una pinza atrás y el rostro, aparentemente, limpio, desprovisto del maquillaje que acostumbra a llevar en las galas y actos promocionales. Y, sí, está guapísima.

Un favorecedor toque en sus pómulos y párpados nos hace pensar, sin embargo, que el look de Eva Longoria es fruto de un precioso maquillaje 'no make up', casi invisible, muy difuminado, que destaca las líneas oportunas.

¿Cómo conseguir este efecto natural y de 'buena cara'? Los expertos de Dior nos dieron un montón de consejos cuando maquillaron a la actriz Paula Usero con tonos champagne en el que es el look 'no make up' más bonito del otoño. Entonces nos explicaron el truco: lo primero hay que preparar bien la piel (ellos utilizaron el ultraconcentrado Dior Prestige Le Nectar, que reafirma el cutis al instante, y contorno de ojos antiojeras). Los tonos elegidos para párpados y colorete fueron tierras, bronces y cobrizos. Para los labios escogieron pigmentos diferentes en color nude, usando el más claro en el centro.