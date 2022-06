La ex concursante de Operación Triunfo ha visitado El Hormiguero para presentar su nuevo disco, 'Cuando no sé quién soy'.

Con solo 23 años, Amaia Romero ya es una de las cantantes más queridas de nuestro país. Han pasado casi 5 años desde que se proclamó ganadora de la edición de 2017 de 'Operación Triunfo' y acaba de sacar su segundo disco, 'Cuando no sé quién soy'.

Ha querido aprovechar esta ocasión tan especial para asistir al programa de Pablo Motos y hablar, no solo de su segundo proyecto, sino también de su, aunque corta, intensa trayectoria como artista y de todos los cambios que ha experimentado tanto personal como profesionalmente.

'Cuando no sé quién soy' salió a la venta el pasado 13 de mayo en tres formatos distintos (disco, caset y vinilo), además de las plataformas digitales, y su canción con Aitana, 'La canción que no quiero cantarte' y su respectivo curioso videoclip ya es todo un éxito. La cantante contaba que "se trata de una canción de despecho, de desamor" y Pablo Motos hablaba en nombre de todos los fans reconociendo que es una canción muy pegadiza y que "lleva escuchándola todo el día".

Además, Amaia contó la divertida e inesperada idea inicial (que al final no se llevo a cabo) que las dos cantantes tuvieron para el videoclip: que María Patiño y Carlota Corredera fueran sus protagonistas interpretando a las dos amigas en un supuesto futuro.

Tras el gran éxito de Chanel en Eurovisión, Pablo Motos aprovecho para indagar en la experiencia personal de Amaia por el festival hace ya 4 años, que junto con el también ex concursante de OT, Alfred, representó 'Tu canción'. "Fuimos con una canción que nosotros no habíamos elegido y sentimos que éramos un poco como marionetas, fue un poco durillo, pero aprendimos mucho", confesó la pamplonesa.

En definitiva, para llevar tan poco tiempo en la industria de la música, Amaia Romero ya ha pasado por todo tipo de situaciones (tanto buenas, como no tan buenas), pero todas ellas le han servido para aprender y crecer, y sin ellas no estaría donde está ahora. "Como persona me siento muy diferente a la que era con 19 años. Ahora tengo 23 años, no ha pasado mucho tiempo, pero siento que he cambiado un montón. Yo creo que es la franja de edad en la que uno más evoluciona, más cambia".