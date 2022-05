¿Dónde está Aitana en el videoclip con Amaia, 'La canción que no quiero cantarte'?

Amaia y Aitana acaban de revelar su esperada colaboración con un videoclip lleno de referencias, humor, sorpresas y una desilusión.

Cristina Delfín

Ya está aquí. El nuevo tema de Amaia y Aitana, 'La canción que no quiero cantarte', se ha estrenado este martes dejando un estribillo escacharrante, una rebeldía candorosa, referencias culturales, un videoclip muy divertido de estética cutre-cool, una Amaia rubia (y luego, morena), un Elvis flacucho y una gran ausencia... aparentemente. Porque Aitana, a la que oímos cantar hacia la mitad de la canción y que luego acompaña a Amaia en su poderoso "Quieres ser mi amigo, cómeme el higo" (la frase más viral de la composición, por motivos evidentes) no sale en los 3.04 minutos que dura el vídeo... aparentemente.

Porque Aitana sí está en la producción, aunque no sea exactamente de cuerpo presente, sino a través de su colonia (en un momento, la cámara se detiene sobre el frasco de Aitana Eau de Toilette que hay sobre la encimera del lavabo de un cuarto de baño). Más tarde, cuando llega el turno para la voz de Aitana, Amaia se desprende de la peluca rubia con corte capeado y flequillo que lleva y luce pelo oscuro, grandes gafas de sol y distinta indumentaria, seguramente como guiño a su amiga, a quien también podría evocar el videoclip al final, cuando una joven morena de espaldas habla con Amaia. Mira el videoclip:

Pese a este revés, son muchos quienes han elogiado ese tema pop con arreglos electrónicos, dulce e irreverente, que solo unas horas después de su salida ocupa el puesto 21 en tendencias de YouTube España.

Son muchas las referencias, también, que muchos encuentran en la letra y el vídeo, que gira en torno a un desamor. La frase que pronuncia Amaia a su acompañante vestido de Elvis Presley es, precisamente, un homenaje a la canción 'Hound dog' ('Perro de caza') del 'rey del rock'. ¿Es tal vez Amaia con panties, tacones y bata pasando la aspiradora un homenaje al vídeo 'I want to break free' de Queen?, aventuran otros. También hay hipótesis de que ese"fumando en mi habitación" pueda ser un guiño al grupo Mecano y a la letra de uno de sus singles más conocidos, aunque esto no está tan claro.

El vídeo lo firman Virgili Jubero y Canada y para celebrar su salida Amaia ha compartido un 'story' en el que aparece junto (aquí, sí) Aitana, ambas muy sonrientes. En ningún momento se explica la ausencia de la segunda en el vídeo. También Aitana lo ha compartido en su perfil, junto a otras publicaciones que destacan su fichaje para una película de Netflix, proyecto que llega poco después de que debutara frente a las cámaras en una serie para Disney+ junto a su chico, Miguel Bernardeau.

Por su parte, Amaia lanzará su nuevo disco, 'Cuando no sé quién soy', en el que está incluida su nueva colaboración, el próximo 13 de mayo.