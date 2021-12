Alec Baldwin niega haber disparado a Halyna Hutchins: "Yo no apreté el gatillo"

El actor ha concedido su primera entrevista tras el trágico suceso

Noelia Murillo

A finales del pasado mes de octubre, la industria del cine y el resto del mundo conoció la noticia de la muerte de una joven directora de fotografía. Era Halyna Hutchins, una joven de origen ucraniano que había fallecido tras un disparo accidental realizado durante el rodaje de la película en la que estaba trabajando recientemente.

Se trataba de 'Rust', la nueva cinta en la que Alec Baldwin figuraba como protagonista y fue precisamente a él quienes todos apuntaron como culpable de unos disparos que también alcanzaron al director de la película, Joel Souza. Él tuvo más suerte, si es que acaso se puede hablar de ella en un suceso como este, puesto que solo fue herido leve.

Tras salir a la luz este trágico que muchos llegaron a comparar con la muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, durante el rodaje de 'El Cuervo', fue el propio actor quien anunció que se iba a retirar al menos temporalmente del cine y que 'Rust' se iba a quedar en 'stand by' a la espera de una recuperación emocional por parte del equipo.

Ya ha pasado más de un mes y Alec Baldwin ha concedido su primera entrevista tras este capítulo negro de la historia el cine. Además de la primera entrevista, también es la primera intervención que hace, puesto que hasta ahora solo había expresado en Twitter que estaba "devastado" por la muerte de la directora de fotografía. Curiosamente, tras esta intervención en ABC News, el actor ha borrado su cuenta en dicha red social.

En esta entrevista en exclusiva para la cadena estadounidense, que ha replicado Hulu, el protagonista de 'Beetlejuice' ha dicho que "no tenía ni idea" de cómo una bala llegó al set de la película y que no fue él quien apretó el gatillo del arma que acabó con la vida de Halyna. " Nunca apuntaría con un arma a nadie y les apretaría el gatillo, nunca", ha asegurado ante las cámaras.

Con ello, ha indicado que fue otra persona quien introdujo la bala en el set de rodaje, intentando zanjar con todos los rumores que durante este tiempo han apuntado a que fue él quien animó a sus compañeros a jugar a la ruleta rusa. "Alguien puso una bala real en un arma, una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en ese lugar", ha añadido.