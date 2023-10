Un miembro de la Casa Real da plantón a Leonor

Hay quien todavía no termina de tener claro que las infantas acudan a esta cita puesto que, según este mismo medio, "ambas han pedido no verse con Felipe y Letizia si no se solucionan las tiranteces en la familia", pero cuenta Vanitatis que sí que estarán presentes tanto ellas como los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín: Juan, Pablo, Miguel e Irene.