Todas las parejas de Alejandro Sanz

Se desconocen los motivos que llevaron a la pareja a poner el punto y final de lo suyo, pero el artista sí que se apresuró en desmentir que eran falsos los rumores que apuntaban a que el mal carácter de él o el ego de ella hubieran sido la causa: "Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas", escribió Sanz en sus redes sociales después de decir que estaba "escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan" y de mandar un mensaje directo a su ex: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", añadió.