Todas las mujeres de Jaime Astrain

Dos años después, Jaime Astrain conocería a Lidia Torrent, su actual novia. Ella trabajaba junto a Carlos Sobera en el programa de televisión First Dates y él ejercía de modelo y su colaborador en el El Chiringuito. "Me acuerdo de que estaba con un amigo y de repente vi la luz. Me salvó la vida, me escapé hacia ella. Era como si la conociera y fuese amiga mía de toda la vida", contó Astrain en una ocasión.