María Pombo habla sobre su recuperación postparto y el deporte en su vuelta al gimnasio

“Cuando estaba embarazada lloraba mientras entrenaba de lo mucho que me costaba”, reconoce María Pombo. “Sentía que no servía para nada porque lo único que hacía era ponerme de mal humor, sentirme cansada con el mínimo movimiento, engordar y retener líquidos”, comentaba la ‘influencer’. Sin embargo, siguió trabajando, no se rindió y aunque durante el embarazo ha reconocido no ver resultados, es ahora cuando todo ese esfuerzo está siendo recompensado.