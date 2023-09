Esta falda "resuelvelooks" de María Pombo es de Mango y va camino de agotarse

"Si es cuestión de confesar", como cantaba Shakira en su canción Inevitable, hemos de reconocer que tenemos una relación de amor-odio con las faldas largas. Nos conquistan cuando las vemos sobre la pasarela y no podemos evitar picar en alguna cuando las diferentes colecciones nos ponen tantos modelos apetecibles para tentarnos. Sin embargo, cuando ya se han venido con nosotras, no terminan de convencernos. O no terminamos de vernos con ellas porque hacen que parezcamos más bajitas o no encontramos ocasión para lucirla porque la vemos demasiado informal o simplemente no damos con una combinación que nos convenza.