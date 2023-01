Margot Robbie recrea el vestido azul Cenicienta de Carla Bruni inspirado en 'Babylon'

No obstante, que Margot Robbie no haya podido estar en esta 'red carpet' no quiere decir que haya estado desaparecida ya que, mientras los nominados y premiados de esta primera gala estaban pasando por su habitual resaca emocional, la protagonista de la nueva película de Damien Chazelle estaba en la otra parte del mundo con todos los focos y las cámaras de los fotógrafos apuntando hacia su vestido.