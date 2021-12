Zendaya roba todas las miradas con este 'spider-look' (¡con antifaz incluido!)

La actriz ha elegido un diseño en color 'nude' de Valentino

Siempre que hablamos de Zendaya, pensamos que el estilismo que vamos a exponer a continuación es el definitivo. Ya sea porque se une a las últimas tendencias o porque se atreve con todo tipo de prendas y tejidos, la actriz de Euphoria no deja indiferente a nadie en las alfombras rojas y se ha convertido en un tema recurrente en las revistas de moda.

¿El motivo? Muy sencillo: cualquier cosa le sienta bien y todas las grandes firmas desean que lleve alguna de sus creaciones tanto en presentaciones de películas como en alfombras rojas. Lógico, teniendo en cuenta que allá donde vaya se convierte en el objetivo de todos los fotógrafos debido a su versatilidad a la hora de escoger sus propuestas.

A finales de esta semana se estrena Spiderman: No Way Home, la nueva película del superhéroe arácnido en la que Tom Holland vuelve a meterse en la piel de un Peter Parker cada vez más joven. Ya han pasado años desde que viéramos en su mismo lugar a Tobey Maguire y no tanto desde que lo hiciera Andrew Garfield, pero lo cierto es que el actor de Lo imposible ha sabido estar a la altura... Y, en cierto modo, lo ha hecho gracias a la complicidad que tiene en la gran pantalla con su pareja, Zendaya, quien interpreta a la novia de Spiderman en las cintas.

Esa misma química se puede palpar en las alfombras rojas y, aunque no cabe duda de que la pareja suele ser un gran reclamo en estas, sin duda es ella la que recibe una lluvia de flashes cuando está presente en este tipo de eventos. Con una propuesta como la que ha lucido en la noche de este lunes, durante la presentación de la película en Los Ángeles, se entiende por qué es ella la gran protagonista.

Zendaya ha elegido un impresionante vestido firmado por Valentino marcado por el color nude y repleto de telarañas bordadas en negro con lentejuelas y paillettes. Presenta un amplísimo escote hasta la cintura, así como una gran abertura lateral que deja ver su pierna y sus salones brillantes de Christian Louboutin. Este vestido, con una pequeña cola al más puro estilo años 40, cuenta con tirantes muy finos que estilizan su figura, además de una espalda abierta sobre la cual la actriz ha dejado reposar sus larguísimas trenzas.

No es la primera vez que Zendaya opta por este peinado, ya que la hemos visto recientemente con trenzas para recibir el premio Icono de la Moda de los CFDA en los galardones Critics' Choice Awards, con un top armadura. Este peinado despeja todo su rostro y deja a la vista sus marcadas facciones, así como el cuello y las clavículas.

Por último, ha sorprendido mucho su maquillaje, con cat-eye con delineador azul, blanco y negro, así largos y finos trazos en la línea de los pómulos que realzaban su mirada y agrandaban sus ojos. No obstante, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido y se trata de un antifaz negro con rejilla y lentejuelas al estilo 50 sombras de Grey con el que podría habernos dejado una pista para la posteridad. ¿Será ella la próxima superheroína de Marvel?