La actriz nos dejó sin palabras con un diseño vintage de Roberto Cavalli y su espectacular y sexy espalda en la alfombra roja del Balón de Oro.

Cecilia Franco

La gran fiesta del fútbol extendió su alfombra roja para acoger a rostros conocidos del mundo deportivo, pero también a personalidades y celebrities que no quisieron perderse estos premios. El Balón de Oro nos regaló 'momentazos' inolvidables y 'lookazos' insuperables como el de Zendaya.

La gala del Balón de Oro 2021 llenó París de deportistas y mucho 'glamour'. A la cita no faltó Messi, Alexia Putellas, que se ha convertido en la primera futbolista española en ganar el Balón de Oro, así como la anecdótica entrada de los premios de la mano de los pilotos Fernando Alonso y Esteban Ocon. Y aunque precisamente, se trate de la fiesta del deporte, también se dejaron ver rostros como el de Zendaya que nos dejó impactadas con su sexy-escalofriante vestido que no pasó desapercibido.

La actriz y cantante, que hace unos días sorprendió con las fechas del regreso de 'Euphoria', pisó la alfombra roja con un vestido vintage de Roberto Cavalli con la espalda descubierta y una enorme figura metalizada, una especie de escorpión XL, que la convirtió en la reina más salvaje de la alfombra.

Un vestido largo en negro de la colección FW 2000-2001 de escote recto, manga francesa, con la espalda al aire y el detalle metalizado que seguía el recorrido de la columna, que dejó volar la imaginación y fue fruto de inspiración de numerosas comparaciones en redes con personajes de Marvel.

Además de su espectacular espalda que no necesitaba de más complementos ni adornos, Zendaya optó por unos sencillos aros gruesos de Bulgari en tono dorado que combinaban a la perfección con ese escorpión que recorría su espalda y unos clásicos 'stilettos' en negro que seguían la línea minimalista del vestido.

La actriz, además, completó su look minimalista marcado por el vestido negro de manga francesa y sus rompedores detalles en dorado, con un 'beauty look' que trataba de remarcar la mirada con sombras oscuras y destellos dorados, un bronceado natural y labios en tono 'nude'. Para el peinado apostó por un recogido bajo muy sencillo que ayudó a darle un mayor protagonismo al enorme escorpión que prevalecía en su espalda. ¡Otro look a nuestra lista de favoritos originales de alfombra roja!