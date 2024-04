Kira Miró, a punto de morir en un avión (dos veces): así lo ha relatado

A la pregunta si durante la grabación de 'Machos Alfa' fue más divertido el camino que el resultado, Kira asegura que "Era muy bonito ver cómo el equipo técnico no podía aguantarse la risa y eso es muy revelador, porque no suelen ser de risa fácil y ha sido el mejor termómetro de la comedia esta vez. Lo hemos pasado muy bien, aunque con Raúl Tejón -con el que ya había trabajado en teatro, haciendo una función de Saramago, 'El hombre duplicado'- he tenido más trama en la serie, porque somos pareja. En realidad, sólo tenemos un par de secuencias en las que estamos todos... y fue un cachondeo, claro.