Kira Miró: "He vivido muchos micromachismos y, en mi profesión, más"

Acaba de estrenar serie, película y año y está pletórica. La actriz canaria es una de las protagonistas de 'Machos Alfa', la última serie creada por Alberto y Laura Caballero (sí los artífices de 'Aquí no hay quien viva', la serie más vista aún hoy en día en la historia de la televisión española, 'La que se avecina' y 'El pueblo') para Netflix, que cuenta la historia de cuatro amigos cuarentones y su dificultad para aceptar esta nueva era de la masculinidad. Su trabajo, sus relaciones de pareja y en general, toda su vida, están dando un giro en el que tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos… Una divertida comedia en la que Kira lo borda, de nuevo.

Cuando te llegó este proyecto de los hermanos Caballero, ¿qué es lo que más te atrajo?

Yo ya había hecho con ellos 'La que se avecina' y Alberto me había hablado ya de esta nueva serie, que era sólo un proyecto... Así que cuando supe que además se emitiría en Netflix, no tuve dudas. Me apetecía mucho volver a trabajar con ellos, que escriben tan bien, y sobre un tema que, tratado en clave de comedia, interesa mucho.

Es que acercarse a los micromachismos desde el humor es un progreso, ¿no?

Claro, desde la comedia todo entra un poquito mejor. Si las lecciones las das con humor, la gente está más receptiva. 'Machos Alfa' enseña desde la risa.

¿Tú los has sufrido mucho?

¡Uy! Yo he vivido muchos, claro y, en mi profesión, más. Por ejemplo, estando en un grupo, si dos personas hablaban a la vez, a mí nunca se me prestaba atención la primera, siempre a mi compañero... o esta manera de tratarte como si no tuvieras criterio...

En la grabación de 'Machos Alfa' ¿ha sido más divertido el camino que el resultado?

Hombre, con lo que te quedas siempre de cada proyecto es la experiencia vivida. Era muy bonito ver cómo el equipo técnico no podía aguantarse la risa y eso es muy revelador, porque no suelen ser de risa fácil y ha sido el mejor termómetro de la comedia esta vez. Lo hemos pasado muy bien, aunque con Raúl Tejón -con el que ya había trabajado en teatro, haciendo una función de Saramago, 'El hombre duplicado'- he tenido más trama en la serie, porque somos pareja. En realidad, sólo tenemos un par de secuencias en las que estamos todos... y fue un cachondeo, claro.

/ Mirta Rojo

¿Qué tienes en común con tu personaje, una mujer tan abierta que incluso propone tríos?

¡Uy! Yo soy bastante más tradicional que ella. Pero sí que he aprendido mucho y de otras maneras de ver la pareja y el amor... aunque me queda un largo camino que recorrer para ser como ella (risas). Alberto Caballero, el showrunner, me dio a leer un libro sobre intercambio de parejas para que entendiera al personaje mejor y sí que te abre otras vías de pensamiento, de modos de vida, pero a mí me costaría bastante. Yo soy de otra forma.

Supongo que cuesta menos abrir la pareja si estás poco enamorada...

No lo sé, porque, en teoría, según dicen, la pareja hay que abrirla cuando se está bien; si lo haces cuando estás mal, acabas por cargártela. Ése es el discurso. Es una movida gorda... así que yo, de momento, me quedo en el modo tradicional (risas).

¿Cuál ha sido el mejor papel de tu carrera?

Escoger uno es como preguntarle a una madre a qué hijo quiere más... Todos me aportado algo: el que ha sido difícil, un aprendizaje; aquel que no te hace crecer profesionalmente, de repente te trae grandes amigos... De los últimos, me quedo con 'Todos lo hacen', de Martín Cuervo, que se acaba de estrenar en cines. El personaje me gustaba mucho y el rodaje fue muy amable. Por supuesto, rodar con Álex de la Iglesia y 'Los abrazos rotos' con Almodóvar (2009) fue un sueño cumplido.

/ Netflix

¿Y qué hay del teatro? ¿Eres de las convencidas?

A mí me encanta el teatro, el directo, sentir el cariño del público, que eres dueña de tu personaje del principio a fin y es tan agradecido y fiel... mucho más que el cine o la televisión, donde ahora te quieren, lo haces todo y mañana ya no. Por eso nunca lo dejo, me gusta combinarlo, aunque sea una paliza currar todo el día y meterte en una función por la noche; eso sí, ya no lo hago por necesidad, sólo si supone un reto bonito. Además, la forma de interpretar sobre un escenario no tiene nada que ver con cine o tele, así que te forjas de una manera más completa.

¿Después de ganar el concurso 'El Desafío' (Antena 3), la gente te ofrecía más trabajo?

Bueno, yo creo que ayuda, claro: te pone otra vez en las casas de todo el mundo y en el radar de los que deciden. para verte en el teatro hay que pagar y, encima, llegas a menos gente. Lo que yo sí que noté después del concurso es que mi público se amplió: antes tenía cierto target y, de repente, empezaron a venir familias con niños, jóvenes a las que les había inspirado... Y me encantó.

¿Te demostraste algo en ese concurso? Porque no eras favorita a priori...

¡Muchísimas cosas! Una de las más importantes fue que, aunque tu cabeza te diga que no, con trabajo y tesón se puede lograr casi casi lo que quieras. Me ayudó a manejar la frustración cuando se cumplen tus expectativas, a saber que, sin pisar a nadie, también se puede llegar.

¿Y estarías dispuesta a meterte en un 'reality'?

Bueno, de momento no, prefiero mantener mi parcelita más íntima para mis amigos. Nunca digo 'de este agua no beberé', pero prefiero apostar por otro tipo de camino.

¿Qué consume Kira como espectadora?

Veo mucho cine español, para ver qué hacen otros compañeros y, si me los encuentro, decirles que me gusta su trabajo... Y me gustan mucho las series y las películas basadas en hechos reales como 'The Crown' (Netflix). Por las tardes, para relajarme, me pongo documentales de animales (risas).

¿Sigues cuidando tanto tu imagen?

Bueno, a estas alturas, ya me cuido por salud (risas). Y salud mental sobre todo. Haciendo deporte segrego endorfinas y esa es mi vitamina para el día. Ya no corro, ya sabes que antes me hacía casi todas las carreras y era muy militar, pero casi todos los días intento entrenar algo de fuerza en casa, on line. Y si estoy en hotel por rodaje, me voy al gimnasio y me hago una rutina de 45 minutos: hay una que combina danza, con respirar, con ejercicios de fuerza. Hay días que hago yoga... Todo un poco más amable. Y desde pequeña me ha gustado comer bien, lo llevo de serie: mi madre alucinaba cuando le decía que no quería tomar según que cosas por no engordar (risas). Como de todo, pero dosificado, como decía mi padre.

¿Qué te gustaría que te regalaran los Reyes?

Viajes, ése es mi mejor regalo. Es lo que intento hacer siempre que tengo tiempo libre. Y suelo hacerlo sola, sin problema. Por ejemplo, a Brasil he ido cuatro veces sola... bueno así comienzo, pero luego conozco gente, me uno a un grupo... Como suelo tener vacaciones inesperadas (o se cae un proyecto o acabo un rodaje), es complicado hacer planes con amigos. Pero hay una parte de viajar sola que me encanta: me da una libertad que me llena mucho.

¿Y no has tenido ningún susto? Una mujer guapa y sola por el mundo...

Sí, alguna situación complicada sí que he vivido, pero así es la vida. Agudizas tu instinto, tu autoconfianza y tus alarmas para saber dónde meterte o no... Confieso que me da un poco de miedo siempre, pero no quiero dejar de hacerlo porque luego la recompensa es tan grande... que me cojo el miedo, lo meto en mi mochila y tiro p' alante. También intento ir a sitios de mochileros, donde sé que hay otras personas que viajan solos y es muy bonita la experiencia, vas más abierta al mundo que si vas en pareja o con amigos, que al final es tu burbuja.

