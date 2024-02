Las lágrimas de Penélope Cruz en 'El Hormiguero' tras una emotiva sorpresa

"Ha llegado a mi vida un ser impresionante que no me lo quito de la cabeza, Jordi Sabaté Pons. Él hace sus videos y te cuenta que no puede respirar, respira por un tubo, come por un tubo, no puede hablar, está tumbado, depende totalmente del cuidado de los otros. Puede mover los ojos y tiene los ojos más bonitos del mundo, tiene esperanza y ganas de luchar", ha comenzado a decir sobre este activista que fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica hace nueve años.