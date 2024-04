Chenoa se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre el difícil momento personal que atravesó en ‘El Desafío’: “No fue una buena etapa”

"No era solamente la altura, era que, cuando me caía, el no tener los pies en el suelo, no podía. Para mí es otra fobia más. No es solo una. Se juntan varias. A partir de ahí, caigo en bucle. Esas fobias lo queme producen es un absoluto bloqueo para mí", recuerda sobre el segundo episodio, en el que se enfrentó al ‘Segway Mortal’ en duelo contra Pablo Castellano, empresario famoso en redes por su matrimonio con María Pombo.