Kim Kardashian con un atrevido vestido se corona como la reina de las perlas en la Gala MET 2023

La Gala MET siempre da mucho que hablar y este año no iba a ser menos. Bajo la temática “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, las famosa escalera del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York acogió propuestas estilísticas en las que se podía ver reflejada la esencia del ya fallecido diseñador. Una cita en la que no faltaron los diseños virales como el de Rihanna y en la que también destacó por la elegancia característica de Lagerfeld.