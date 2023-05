Karl, más allá de las gafas de sol y los mitones

Para Lebar –que durante 35 años fue muchos más de lo que reza su tarjeta de visita: era su asistente, su sombra y a veces su voz–, no había un personaje. "Karl no interpretaba un papel. Tal vez era más cercano y abierto a conversaciones personales cuando estábamos los dos solos, pero puedo decir que quien conoció a Karl, conoció a la persona real", defiende. "Auténtico, inteligente, increíblemente rápido y generoso, y abierto de mente: era alguien con quien podías hablar de cualquier tema". Lo que más echa de menos son sus charlas, precisamente. También su intelecto y su creatividad. "No hay fórmula mágica. El talento es lo principal. El trabajo viene después", apuntala. "Karl era extremadamente intuitivo. Era incansablemente curioso y no se cerraba a nada. Solía hablar de "sus antenas". Se refería a sus equipos y amigos, que le informaban de todo tipo de cosas. Eventos, exposiciones, pequeños detalles que alimentaban su creatividad. Con él, cualquier parte de una conversación podría transformarse en una nueva idea. Durante más de treinta años me desperté cada día pensando en la suerte que tenía de estar trabajando con un hombre tan excepcional. Aún lo hago. Seguir en la marca que lleva su nombre me hace saber que tengo una misión: transmisión".