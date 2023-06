Los ejercicios de Kate Middleton para presumir de brazos tonificados como los de la reina Letizia

El próximo 3 de julio en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club dará comienzo una nueva edición de Wimbledon. Un histórico torneo de tenis con varias particularidades como por ejemplo, el dress code exigido para los jugadores que les obliga a vestir completamente de blanco; o el hecho de que los recogepelotas no sean modelos como ocurre en la competición del Mutua Madrid Open sino que se trata de adolescentes voluntarios de distintas escuelas británicas. A estos últimos, los recogepelotas, es a quienes han querido rendir homenaje desde Kensington Palace.