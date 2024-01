Comunicado oficial con la última hora del estado de salud de Kate Middleton

En su edición del sábado 27 de enero, el diario de The Sun anunció que Kate Middleton habría abandonado la London Clinic, tras once días de hospitalización. Según esta información, de la que se hace eco Madame Figaro, la Princesa de Gales debería haber estado en casa dos días, aunque el Palacio de Kensington, encargado de sus comunicaciones, aún no ha confirmado la información.