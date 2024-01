La última recomendación que le han hecho los médicos a Kate Middleton

Poco a poco vamos conociendo nuevos datos en torno a cómo está transcurriendo el postoperatorio de la princesa de Gales, ya que siempre se ha dicho que este no habría salido del todo bien, al mismo tiempo que se apuntó que la operación había sido con urgencia. Lo que nadie duda es lo importante que está siendo para ella el apoyo de toda su familia, desde su marido, sus hijos (que aún no han podido acudir a visitarla al The London Clinic) o sus padres y hermanos. Todos ellos han conformado una piña común en torno a la 'royal' británica que, según apunta la revista ¡Hello!, evoluciona favorablemente y está deseando poder salir para seguir con su rutina y estar junto a sus seres queridos. Eso sí, sus médicos le han dado una recomendación que tendrá que seguir a rajatabla.