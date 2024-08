El impresionante estilo de Sarah Jessica Parker en París junto a sus tres hijos

Sarah Jessica Parker ha logrado hacer un hueco en su apretadísima agenda laboral y junto a su marido y sus tres hijos, James, de 21 años, y las mellizas, Tabitha y Loretta, de 15, estuvo en París en una de las competiciones de voley playa de los Juegos Olímpicos. Bien sabemos que la actriz está bastante liada grabando la serie de 'And just like that', pero ya sabemos que Carrie Bradshaw tiene debilidad por la Torre Eiffel.