Las imágenes que confirman un reencuentro inesperado en 'And Just Like That' (y con súper look de Sarah Jessica Parker)

Si hay una serie que nos da mucho juego esa es, sin duda, 'And Just Like That'. Y no lo decimos solo por los estilismos de Sarah Jessica Parker y su personaje de Carrie Bradshaw, sino por las tramas amorosas de las que hace gala desde el principio. No podemos negar que los romances, las nuevas parejas, los divorcios o las infidelidades son todo lo que necesitamos de este grupo de amigas que superan los 50 años pero que viven y disfrutan de la vida con la misma pasión que cuando tenían 30.