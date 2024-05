Sarah Jessica Parker sorprende con un espectacular vestido transparente en el rodaje de 'And Just Like That'

Los fans de Sarah Jessica Parker están de enhorabuena ya que la actriz se encuentra rodando la tercera temporada de 'And Just Like That' que, aunque empezó con alguna crítica negativa, poco a poco se ha situado como una de las series más vistas y con más éxito del momento. Al margen de las historias que nos han permitido reencontrarnos con Carrie, Miranda, Charlotte y sus nuevas amigas, lo cierto es que hay algo que sigue generando expectación y llenando los titulares de todo el mundo.