Atención al nuevo y sorprendente fichaje masculino de la serie 'And Just Like That'

Hace solo unas semanas comenzaba en Nueva York el rodaje de la tercera temporada de 'And Just Like That' y no podemos estar más emocionadas por todas las novedades que, poco a poco, vamos conociendo. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon seguirán siendo el trío de amigas principal, a los que se unen de nuevo Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker. Quienes no estarán serán Sara Ramírez y Karen Pittman, como Che y Nya, respectivamente. La primera porque su personaje ya tuvo un recorrido completo y la segunda por incompatibilidad de proyectos televisivos que le impiden tener un hueco en esta serie.