Palabra de Sarah Jessica Parker: por qué el tote bag es el bolso favorito de las mujeres de más de 50 años

Si hay una actriz capaz de crear tendencia con lo que se ponga esa es, sin duda, Sarah Jessica Parker. Sabemos que la protagonista de 'And Just Like That', la exitosa secuela de 'Sexo en Nueva York', es una amante de los accesorios, especialmente de los bolsos, y que siempre elige los más bonitos y originales para completar sus looks. Ya le vimos en su día un clutch realista y con diseño 3D en forma de paloma de Jonathan Anderson o esos mini bolsos con rayas que acompañan a sus vestidos vaporosos o faldas de vuelo.