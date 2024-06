Sarah Jessica Parker o cómo sumarse a la tendencia del 'layering' y que sea un éxito

El rodaje de la tercera temporada de 'And Just Like That', la exitosa secuela de 'Sexo en Nueva York', nos está dejando, como sucedió con el resto de entregas, un increíble repertorio de looks por parte de las protagonistas. Entre ellas, por supuesto, la inigualable Sarah Jessica Parker que logra confirmarse y reconfirmarse como una auténtica 'trendsetter' con cada estilismo que luce. El último de ellos, una vez más con las emblemáticas calles de Nueva York de fondo, ha sido junto a su compañera de reparto y amiga, Kristin Davis, y con un aire de lo más rejuvenecedor.