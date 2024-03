Así será el debut del hijo de Nuria Roca y Juan del Val como presentador de televisión

"Está naciendo “Generación T” y ver que el programa que me imaginé se hace realidad es emocionante… Gracias a Onetoro tv por pensar en mí y en general al mundo del toro porque sin haberse empezado a emitir ya me han hecho sentir que mi trabajo es necesario", ha escrito la estudiante de periodismo Berenice Lobatón en su perfil de Instagram para dar la noticia de este nuevo espacio del que todavía no hay fecha de estreno.