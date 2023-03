'Soy Georgina': ya hay fecha para la segunda temporada del documental de Georgina Rodríguez

Marzo había sido el mes elegido, pero hasta el momento se desconocía la fecha exacta en la que la segunda temporada aterrizase en Netflix. Si bien el tráiler todavía no ha sido emitido, hemos podido ver el que parece el eslogan oficial de Georgina Rodríguez para esta nueva tanda: "Única entre millones". Ese es el texto que acompaña la última imagen promocional del documental, en ella, la maniquí y empresaria muestra las diferentes facetas de su vida, podemos ver su lado maternal, enfundada en un look de gala, habitual en los actos que marcan su agenda, e incluso con un balón en la mano como parte de la vida que mantiene junto al futbolista Cristiano Ronaldo, ahora en Abu Dabi. "What the f*** is Georgina?" puede leerse en la camiseta que luce la protagonista en dicha imagen promocional. Las expectativas no dejan de crecer.